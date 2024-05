Miss Teen Usa rinuncia alla corona dopo le dimissioni di Miss Usa

La scelta delle Miss per dare priorità alla salute mentale. Sui social la giovane reginetta scrive: "Valori personali non più in linea con l'organizzazione". Sui social scoppia la bufera sul "clima tossico" dei concorsi di bellezza

Il concorso più ambito dalle giovanissime reginette di bellezza americane, Miss Teen USA, è stato travolto da un nuovo scossone. La detentrice del titolo, Uma Sofia Srivastava, si è dimessa mercoledì con un post sui social in cui ha affermato che i suoi "valori personali non sono più completamente in linea con la direzione dell'organizzazione".

"Non vedo l'ora che arrivi il resto dell'anno, quando finirò l'11° grado come parte della National Honor Society e inizierò il processo di iscrizione al college, sapendo che la mia carriera accademica è stata definita dal mio duro lavoro, e solo dal mio duro lavoro", ha aggiunto. Ha detto che avrebbe continuato la sua difesa dell'educazione e dell'accettazione insieme al lavoro con le fondazioni Lotus Petal e Bridge of Books.

"Dopo mesi di lotta con questa decisione, ho deciso di dimettermi dal titolo di Miss Teen USA 2023", ha scritto Srivastava in una dichiarazione sul suo account personale. L'adolescente del New Jersey ha vinto il concorso a settembre e aveva espresso il suo orgoglio di essere la prima americana messicana-indiana a ricoprire il ruolo.

Un portavoce dell'organizzazione Miss USA ha dichiarato lunedì alla CNN in una dichiarazione di aver sostenuto la decisione di Voigt di dimettersi dalle sue funzioni e che "il benessere dei nostri titolari è una priorità assoluta, e comprendiamo la sua necessità di dare la priorità a se stessa in questo momento". tempo."

“Nel profondo so che questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo per me, non compromettere mai il tuo benessere fisico e mentale. La nostra salute è la nostra ricchezza”, ha scritto sui social.

Le confessioni delle ex Miss Italia

Anche in Italia molte ex Miss Italia hanno ammesso negli anni di aver sofferto di problemi di salute mentale. Non è un mistero, infatti, che spesso i concorsi di bellezza nascondano un ambiente tossico e competitivo che spinge molte ragazze a raggiungere standard di bellezza inarrivabili.



Tra le ultime a rivelare di aver lottato a lungo contro questi schemi c’è Arianna, 50 anni ex modella e vincitrice nel 1993 di Miss Italia. Recentemente ha rivelato i problemi con il suo corpo che l’hanno tormentata sin da adolescente portandola a soffrire di anoressia.

Anche Francesca Chillemi, attrice ed ex reginetta del più rinomato concorso di bellezza in Italia nel 2003, ha ammesso lo scorso martedì 7 maggio di aver lottato con la sua immagine e con l’ossessione della bellezza.

"C'è stato un momento della mia vita in cui pensavo di essere solo bella, di non avere altre qualità, che in me non ci fosse altro - ha detto Chillemi - Provavo a rendere il mio corpo perfetto in tutti i modi. Era diventata quasi una fissazione. E più mi guardavo allo specchio più vedevo quelli che per me erano solo difetti”, ha confessato la protagonista della serie Viola come il mare svelando le sue fragilità.