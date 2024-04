Elezioni in Croazia, exit poll: vincono i conservatori di Plenković

Andrej Plenković resta al governo della Croazia: stando agli ultimi exit poll diffusi dalla tv pubblica, i conservatori hanno vinto le elezioni parlamentari che si sono tenute oggi, battendo il candidato di centrosinistra, l’attuale presidente Zoran Milanović. Sarebbe il terzo governo consecutivo guidato da Andrej Plenković. Si è votato sullo sfondo del duro scontro politico e personale che da tempo va avanti tra i due candidati, protagonisti di una difficile coabitazione. Alta l’affluenza: alle 16.30, a meno di tre ore dalla chiusura dei seggi, la partecipazione dei cittadini toccava il 50,6%, in aumento del 16% in rispetto alla tornata elettorale di quattro anni fa. Il Parlamento era stato sciolto in anticipo lo scorso 15 marzo, su spinta dei socialdemocratici, a causa delle forti proteste anti-governative degli ultimi mesi: più volte i cittadini sono scesi in piazza contro la corruzione e per accusare Plenković di aver preso una deriva autoritaria.