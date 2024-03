Olanda, Wilders: "Non ho il sostegno per diventare premier"

Il leader di ultradestra che ha vinto le elezioni politiche lo scorso anno ha dichiarato via social che i partiti di coalizione non lo supportano

Geert Wilders, leader dell'ultradestra olandese che ha vinto le elezioni politiche dello scorso 22 novembre, ha dichiarato di non avere il sostegno di tutti i partiti di coalizione necessari per diventare primo ministro. "Posso diventare premier solo se tutti i partiti della coalizione mi sostengono. Non è stato così", ha scritto su X (ex Twitter), ribadendo la sua volontà di formare "un governo di destra". I negoziati tra il Pvv di Wilders, i liberali di destra (Vvd), il Nuovo Movimento Sociale (Nsc) e il Movimento dei contadini (Bbb) andranno comunque avanti per formare il nuovo esecutivo.