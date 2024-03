Scozia, le isole Ebridi cercano medici: in cambio offrono 175mila euro

Le isole di Uist e Benbecula cercano medici di famiglia disposti a cambiare vita trasferendosi lì. In cambio offrono uno stipendio elevatissimo ascolta articolo

Le isole di Uist e Benbecula, che fanno parte dell'arcipelago delle Ebridi in Scozia, sono alla ricerca di nuovi medici di famiglia e accettano candidature da tutto il mondo. Per incentivare il trasferimento in questi luoghi bellissimi e remoti, l’NHS Western Isles - il servizio di assistenza sanitaria a finanziamento pubblico in Scozia - è disposto a pagare ciascun medico 150mila sterline all’anno, circa 175mila euro.

©Getty

Cercano anche insegnanti La proposta è rivolta a medici “con senso di avventura e passione per la medicina rurale”. Questi professionisti lavorerebbero per il gruppo di sei isole delle Ebridi esterne, con una popolazione complessiva di 4.700 persone. Le Ebridi stanno cercando anche altre figure come quelle degli insegnanti per l’isola di Rum. Il pagamento offerto in questo caso è di 68 mila sterline (79 mila euro) per cinque alunni della scuola primaria e per due bambini dell’asilo.

©Getty