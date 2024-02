Morto Thomas Kingston, il marito di lady Gabriella Windsor

Le autorità si sono affrettate a far sapere che non vi sono fatti sospetti nel decesso, né "altre persone coinvolte". Ma non hanno citato alcuna possibile causa, come un malore o altro, tanto da indurre alcuni media a evocare un qualche elemento di "giallo"

Periodo sempre più complicato per la Royal Family britannica: stavolta a rimbalzare sui giornali con evidenza è la morte a soli 45 anni - considerata "non sospetta" dalla polizia, ma neppure chiarita nelle sue singolari circostanze - di Thomas Kingston. Il 45enne è imparentato con i Windsor per via del matrimonio con la secondogenita dei duchi di Kent, cugini della defunta regina Elisabetta, lady Gabriella Kingston, 56esima nella linea di successione al trono.

Non era a casa sua

Kingston, ex diplomatico e finanziere di successo alla City che in passato aveva avuto una relazione anche con Pippa Middleton, sorella di Kate, futura regina e consorte dell'erede al trono William, è stato trovato cadavere "in una proprietà" di campagna nel Gloucestershire. Quindi non a casa sua. Le autorità si sono affrettate a far sapere che non vi sono fatti sospetti nel decesso, né "altre persone coinvolte". Ma non hanno citato alcuna possibile causa, come un malore o altro, tanto da indurre alcuni media a evocare un qualche elemento di "giallo".