Germania, sì del Bundestag alla liberalizzazione della cannabis

Il possesso e la coltivazione della droga dovrebbero diventare legali per gli adulti soggetti a requisiti a partire dal 1 aprile, secondo una legge appena approvata a maggioranza dalla coalizione del semaforo

Il Bundestag, la Camera bassa del parlamento tedesco, ha votato a favore della liberalizzazione controllata della cannabis in Germania. A partire dal primo aprile, il possesso e la coltivazione della droga diventeranno legali per gli adulti, purché siano soddisfatte determinate condizioni, come stabilito da una legge approvata dalla coalizione di governo di sinistra-centro guidata dal cancelliere Olaf Scholz.