Aereo Air Serbia colpisce pali della luce della pista durante decollo

Secondo una prima ricostruzione, il pilota del jet avrebbe sbagliato punto d’ingresso nella pista e non avrebbe calcolato bene le distanze. Il velivolo ha poi impiegato più di un'ora per ri-atterrare nello scalo Nikola Tesla. Nessuno è rimasto ferito

Un aereo della Air Serbia che stava decollando dall’aeroporto di Belgrado diretto a Dusseldorf è finito contro i pali della luce della pista riportando danni alla fusoliera e all’ala sinistra. Secondo una prima ricostruzione riportata dai siti specializzati, il pilota del jet — un Embraer E195LR - avrebbe sbagliato punto d’ingresso nella pista e non avrebbe calcolato bene le distanze. Il velivolo sarebbe così andato a sbattere contro la struttura.

Dopo un'ora il velivolo è riuscito ad atterrare

L’aereo ha poi impiegato più di un’ora per riuscire a riatterrare nello scalo Nikola Tesla e un primo tentativo di atterraggio non è andato a buon fine. Lo scalo è rimasto chiuso per circa un’ora. Nessuno è rimasto ferito ma i danni riportati dal velivolo sono ingenti.