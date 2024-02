New Hampshire, donna nel camion della spazzatura: gravemente ferita

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata erroneamente gettata nel retro di un camion della spazzatura. Si ritiene che fosse all'interno di un bidone che è stato prelevato dai netturbini durante la routine a Manchester, nel New Hampshire, hanno detto i vigili del fuoco. Bloccata tra i rifiuti, la donna è stata gettata nella tramoggia da carico sul retro del veicolo ed è riuscita a sopravvivere mentre i rifiuti venivano compattati quattro volte. Alla fine è stata notata da un operaio, che l’ha vista grazie ad una telecamera montata all'interno del veicolo. Non è chiaro il motivo per cui fosse nel bidone o da quanto tempo fosse lì prima dell'arrivo del camion.

Non si conoscono le condizioni precise

La donna era in piedi e stava gridando aiuto quando sono arrivati i vigili del fuoco, si legge nel comunicato, che sono riusciti a salvarla utilizzando una barella che è stata calata sul camion attraverso il tetto utilizzando una gru. "Non ne ho mai visto uno simile", ha detto alla NBC Boston Ryan Cashin, capo dei vigili del fuoco di Manchester. La donna è stata portata in ospedale con ferite gravi, ma non si conoscono le sue condizioni precise.