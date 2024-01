Iran, libere le giornaliste che denunciarono la morte di Mahsa Ami

Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi, giornaliste iraniane arrestate nel settembre 2022 per avere contribuito a diffondere le notizie sulla morte della giovane Mahsa Amini, la giovane curda morta dopo l'arresto perchè non indossava il velo in modo corretto, sono state rilasciate oggi su cauzione, dopo 17 mesi, dal carcere di Evin, a Teheran. Hamedi è l'autrice delle foto di Mahsa Amini in coma e di quella dei genitori che si abbracciano in un corridoio dell'ospedale nel quale la 22enne è stata ricoverata fino al decesso mentre Elaheh Mohammadi aveva scritto dei funerali della ragazza di origine curda, a Saqqez nell'Ovest del Paese.