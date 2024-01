Scozia, le rubarono la borsa 30 anni fa: oggi le è stata restituita

Le avevano rubato la borsetta per poi gettarla nel fiume Don: oggi, dopo trent’anni, le è stata restituita. È successo ad Aberdeen in Scozia. La borsa era stata sottratta ad Audrey Hay, oggi 81 anni, in quello che all'epoca era il suo posto di lavoro. Probabilmente il ladro aveva preso il denaro nella borsa, circa 240 sterline, per poi gettarla nel fiume scozzese.