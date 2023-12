California, onde anomale si abbattono sulla spiaggia

Onde enormi hanno colpito ieri la costa della California e i meteorologi hanno avvertito che il peggio dovrà ancora arrivare. Le numerose tempeste nell'Oceano Pacifico hanno provocato mareggiate che hanno causato inondazioni e ordini di evacuazione in diverse zone nella parte settentrionale dello Stato. Nella contea di Ventura un'onda anomala si è abbattuta sul muro di cinta della spiaggia alla fine della strada, causando il fuggi fuggi delle persone presenti. In otto hanno dovuto far ricorso a cure mediche per le leggere ferite riportate.

Avviso alta marea

Gli esperti hanno invitato le persone a stare lontane da scogli e moli e a non voltare le spalle all'oceano a causa del pericolo di queste onde occasionalmente molto più grandi, molto pericolose, che possono abbattersi improvvisamente. Il Servizio Meteorologico Nazionale, che ha definito queste condizioni meteo “pericolose per la vita”, ha emesso un avviso di alta marea fino alle prime ore di venerdì, con onde da 8 a 10 metri.