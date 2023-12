Stati Uniti, bimbo di 6 anni imbarcato sull'aereo sbagliato a Natale

La vicenda

Quando la donna non ha visto arrivare il nipote ha chiesto spiegazioni alla compagnia, la Spirit Airlines. Gli addetti all'inizio non sono stati in grado di spiegare cosa fosse successo, poi le hanno detto che probabilmente il bambino non aveva fatto in tempo a imbarcarsi, ma la donna ha dimostrato che non era possibile perché aveva tracciato il nipote e avuto la conferma che il bimbo aveva fatto il check in all'aeroporto. "Sono stati - ha raccontato la donna ai media locali - i momenti più brutti della mia vita". Per fortuna, dopo qualche ora ha ricevuto una telefonata da Casper. Il nipote le ha detto che era atterrato ma nell'aeroporto sbagliato, cioè a Orlando, a quattro ore e più di 200 chilometri di distanza. La compagnia si è scusata e si è offerta di rimborsare il volo, mentre Casper alla fine è riuscito a ricongiungersi con la nonna in tempo per festeggiare il Natale.