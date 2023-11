Una Casa Bianca fatta di marzapane, decorazioni legate a Babbo Natale, alla danza e ai dolci tradizionali, dai cookies ai tipici biscotti di pan di zenzero. Quest’anno le decorazioni sono 33.892, tra cui 22.100 campanelle, 350 candele e 98 alberi di Natale. Come da tradizione, lunedì la first lady statunitense Jill Biden ha presentato gli addobbi natalizi della Casa Bianca, la residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti a Washington. Il tema di quest’anno è “Magic, Wonder and Joy” (magia, stupore e gioia), e ogni dettaglio è pensato appunto per “cogliere la meraviglia e l’immaginazione pura e senza filtri dell’infanzia” e per incoraggiare gli adulti a lasciarsi ispirare dal Natale..

Tra decorazioni e lucine

Per decorare gli abeti e le 72 ghirlande che adornano le facciate nord e sud dell’edificio principale sono state impiegate più di 142mila lucine e oltre 4 chilometri di nastri. Non mancano nemmeno i calendari dell’avvento, le cassette per le lettere a Babbo Natale e le consuete riproduzioni di Commander e Willow, rispettivamente il cane e il gatto del presidente Joe Biden e della first lady Jill.