Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.8: danni e feriti

Un terremoto con magnitudo 5,8 della scala Richter ha interessato il Giappone settentrionale, senza generare segnali di allarme per uno tsunami né causare danni rilevanti. Nonostante ciò, almeno due persone hanno riportato lievi ferite a seguito della scossa. L'evento sismico ha avuto luogo alle 6:01 ora locale di oggi (21:01 GMT di domenica) con epicentro situato a 50 chilometri di profondità nelle acque dell'Oceano Pacifico, al largo della costa della prefettura di Aomori, nel Nord-Est dell'arcipelago giapponese. Queste informazioni sono state diffuse dall'Agenzia metereologica Jm. Il sisma ha raggiunto il valore 4 sulla scala sismica giapponese a 7 livelli, che valuta l'intensità del movimento tellurico superficiale e i potenziali danni. Inoltre, è stato registrato il livello 3 in diverse aree del nord della prefettura di Aomori, della vicina prefettura di Iwate e nelle zone meridionali dell'isola più settentrionale del Giappone, Hokkaido.

Due adolescenti leggermente feriti a Hachinohe

Il terremoto è stato avvertito con minore intensità anche in ampie zone del Giappone nord-orientale e dell'Hokkaido centrale. Secondo i dettagli diffusi dall'emittente pubblica giapponese Nhk, almeno due adolescenti della città di Hachinohe, ad Aomori, sono rimasti leggermente feriti. Finora le autorità non hanno riportato danni rilevanti nelle aree colpite dal sisma, che secondo i testimoni ha causato gravi disordini a Hachinohe. La linea ferroviaria ad alta velocità del Tohoku ("shinkansen") non è stata colpita dal sisma, secondo quanto riferito dalla società' che la gestisce, la Jr East, e la centrale nucleare di Higashidori nella regione colpita, attualmente fuori servizio, non ha segnalato alcuna anomalia. Il Giappone si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco, una delle zone sismiche più attive del mondo, e subisce terremoti relativamente frequenti, per cui le sue infrastrutture sono progettate appositamente per resistere alle scosse.