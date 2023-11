L'Argentina al voto per il ballottaggio Milei-Massa

L’Argentina torna alle urne. È una battaglia all’ultimo voto quella del ballottaggio tra il candidato ultraliberista di destra Javier Milei (La Libertad Avanza) e l'esponente del peronismo di centro-sinistra, e attuale ministro dell'Economia, Sergio Massa (Unión por la patria). Si vota oggi, 19 novembre, dalle 12 alle 23: gli elettori sono circa 45 milioni, di cui 436mila all’estero. Al primo turno, lo scorso 22 ottobre, Massa aveva chiuso in vantaggio al 36,7% , contro il 29,9% di Milei. Il clima è tesissimo: il partito di Milei, La Libertad Avanza (Lla), ha accusato la Gendarmeria nazionale di aver preso parte all'organizzazione di una "colossale frode" nella prima tornata elettorale. Mossa che ha spinto la Camera Elettorale Nazionale a prendere posizione: non ci sarebbe alcuna base per le voci di presunti brogli alle urne. Anzi: "Sono versioni assolutamente infondate, perché nemmeno in rete vengono accompagnate da argomenti, ma generano questo clima di sfiducia", ha detto Sebastián Schimmel, segretario dell'azione elettorale del Cn. Per vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di voto, i partiti di entrambi i candidati hanno mobilitato eserciti di oltre 100mila osservatori ciascuno.

Fondamentali i voti degli indecisi

Anche al di là delle accuse del partito di Milei, tutto il Paese guarda al ballottaggio con apprensione. Con l’inflazione che viaggia intorno al 140% e la povertà al 40%, gli elettori – dicono gli analisti – non sarebbero soddisfatti di nessuno dei due candidati. Da una parte Massa rappresenta l'esponente del governo che ha portato il Paese alla "rovina economica". Dall’altra, Milei – ex polemista televisivo, che si presenta come "anti-casta" – a molti sembra troppo dilettante per riuscire a guidare l’Argentina in un momento economico così difficile. Fondamentali in questa tornata saranno i voti degli indecisi, che i sondaggi stimano in circa 10 milioni: bisognerà vedere se confermeranno il vantaggio di Massa oppure se porteranno Milei al recupero. La partita sembra aperta: basta pensare che i risultati usciti dalle urne il 22 ottobre avevano già completamente ribaltato il quadro che era emerso nelle primarie generali di agosto.