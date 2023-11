Egitto, fiume Nilo si tinge di rosso come nella profezia biblica: ecco perché. VIDEO

I racconti delle piaghe d'Egitto tornano sui social e gli utenti cercano collegamenti con la guerra in Israele. Ma le acque del Nilo sono diventate rosse per una motivazione scientifica che non ha niente a che vedere con le profezie bibliche

La motivazione scientifica

Il fiume Nilo che si tinge di rosso è una delle dieci piaghe d’Egitto raccontate nelle profezie bibliche: tra le punizioni mandate da Dio al popolo egiziano dopo il rifiuto da parte del faraone di liberare gli schiavi ebrei, la prima è proprio l’acqua trasformata in sangue. Il racconto è tornato in voga adesso, con alcuni utenti che hanno ipotizzato un collegamento tra il raro evento e la guerra in corso tra Israele e Hamas in Palestina. Ma in questo caso l’acqua è rossa per motivi scientifici e non si tratta in alcun modo di sangue. Il fenomeno, secondo gli esperti, sarebbe legato a una significativa fioritura di alghe microscopiche che producono pigmenti rossi. Questa situazione può verificarsi in alcuni corsi d’acqua e nelle foci dei fiumi più inquinanti da fertilizzanti a base di azoto e di altri composti chimici.