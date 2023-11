Usa, è morta la sorella di Trump. Aveva 86 anni

È morta a 86 anni Maryanne Trump Barry, ex giudice federale e sorella di Donald Trump. Secondo il New York Times, la donna è stata trovata morta oggi nel suo appartamento sulla Fifth Avenue. Figlia maggiore di Fred e Mary Anne MacLeod Trump, Barry divenne assistente procuratrice nel 1974 e fu poi nominata giudice distrettuale nel New Jersey da Ronald Reagan nel 1983.

Critica verso il fratello



Nel corso degli anni si era fatta una reputazione di giudice molto duro. Aveva respinto un patteggiamento che avrebbe rimesso in libertà due detective della contea in New Jersey, accusati di proteggere uno spacciatore. La donna fu anche la presidente della corte che condannò Louis Manna, capo della famiglia mafiosa dei Genovese, accusato di aver organizzato un complotto per assassinare il rivale, il boss John Gotti. Per anni era considerata da Donald Trump come la persona a cui sentiva di fidarsi, ma il rapporto si era sfilacciato dopo che la nipote, Mary Trump, aveva pubblicato un audio in cui Maryanne aveva criticato duramente il fratello. Ma lei stessa era finita coinvolta in storie controverse tra cui quella uscita nel 2018, quando il New York Times la accusò di aver preso parte con il fratello e il padre, Fred Trump, a un piano di frode fiscale a favore delle imprese immobiliari della famiglie. Secondo il quotidiano newyorkese, l'ex giudice aveva partecipato alle riunioni in cui la famiglia Trump aveva preso le decisioni legate alle frodi fiscali. Inoltre da una delle societa' finite sotto inchiesta, Maryanne aveva prelevato un milione di dollari e lo aveva depositato sul suo conto personale.