Peperoncino X più piccante del mondo, il nuovo Guinness World Record

Il vincitore: "Culmine di un lungo lavoro"

X ha una valutazione media di 2.693.000 Scoville Heat Units (SHU), ovvero l’indice di piccantezza. Scalza così il precedente detentore del record che ha invece una media di 1,64 milioni di SHU. Come spiega il Guinness World Record, l’indice è stato calcolato dalla Winthrop University della Carolina del Sud che ha condotto test utilizzando campioni degli ultimi quattro anni. Currie ha festeggiato la vittoria in un video su youtube: "Questo è il culmine di un sacco di lavoro di un sacco di gente”, ha raccontato. “Ci dicevano che non poteva essere fatto, ci hanno chiamato bugiardi, e abbiamo dimostrato loro che Pepper X è in realtà il più piccante del mondo".