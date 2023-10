Turchia, fermati 5 attivisti torinesi nel Sud del Paese

I ragazzi avrebbero tra i 22 e i 27 anni e sono stati fermati dalle forze di Polizia a Sanliurfa, dove si trovavano per partecipare a un evento organizzato dall'Ysp (partito turco della sinistra verde). Lo si apprende da fonti legali piemontesi in contatto con personale sul posto

