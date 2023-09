Rotterdam, sparatorie e incendi: ci sono vittime. Arrestato un uomo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Diverse persone sono rimaste uccise questo pomeriggio nella città olandese di Rotterdam dopo alcune sparatorie, prima in una casa e poi in un'aula dell'università Erasmus. La polizia locale non ha specificato esattamente il numero delle vittime, dicendo solo: "Diverse persone sono state uccise oggi nel corso di almeno due sparatorie a Rotterdam". Si vuole prima informare i parenti e i familiari. Alcuni media parlano anche di 3 persone ferite. È stato arrestato un uomo di 32 anni sull'eliporto dell'ospedale universitario Erasmus, in seguito alle sparatorie e a due incendi dolosi appiccati dal killer. I media olandesi riferiscono che la polizia non ha fornito ulteriori dettagli sul sospettato, ma dicono che il suo ruolo nella sparatoria è oggetto di indagine. Al momento non si sta cercando nessun altro.