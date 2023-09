Francia, pescata rara aragosta blu: liberata in un luogo sicuro

Alcuni venditori di prodotti ittici si sono imbattuti in un esemplare di aragosta blu, una rarità tanto preziosa da indurli a salvarla dal triste destino, restituendola al mare. L’incontro con il crostaceo è avvenuto in Francia dove il fornitore di pesce, Les Viviers de Noirmoutie, ha deciso di rinunciare alla vendita e, in collaborazione con l'ufficio del turismo dell'Île d'Yeu, ha scelto di liberarlo in un luogo sicuro dove la pesca è vietata, una piccola isola al largo della costa di Saint-Gilles. La notizia è stata diffusa attraverso un post su Facebook dalla stessa ditta, con l'augurio che "possa vivere una vita lunga, pacifica e felice”. Inoltre ha lanciato una sorta di campagna per dare al crostaceo un soprannome chiedendo suggerimenti ai follower. Le aragoste blu sono una su 2 milioni, secondo il New England Aquarium, che ne ospita un esemplare dal 2020.

Le preziose caratteristiche

Le aragoste sono solitamente brunastre e diventano rosso vivo quando vengono cotte, ma in alcuni sporadici casi ne sono state trovate non solo blu, ma anche arancioni. Come l'anno scorso quando ne è stata trovata una all’interno di un carico, destinato a un ristorante Red Lobster a Hollywood, in Florida. Anche in questo caso lo staff è andato in missione per salvare l'animale arancione, soprannominato Cheddar, portato poi all'Acquario di Ripley di Myrtle Beach. "Il guscio colorato di Cheddar è causato da una mutazione genetica che gli fa produrre una maggior quantità di una particolare proteina", avevano dichiarato all’epoca i responsabili della struttura espositiva.