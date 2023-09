Covid Usa, verso picco contagi: vaccino per tutti dai 6 mesi di età

Emergenza covid negli Stati Uniti. Le ultime proiezioni del governo Usa parlano di circa 650.000 contagi al giorno. Un americano su 51 è attualmente infetto e nel prossimo mese un ulteriore 7-10% della popolazione si ammalerà, dicono gli esperti. A preoccupare medici e virologi sono soprattutto l’aumento dei ricoveri e dei decessi per Covid , registrati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Dal 27 agosto al 2 settembre il numero di pazienti curati in ospedale è cresciuto del 9%, mentre l’incremento dei decessi ha raggiunto il 5% nella settimana dal 3 al 9 settembre.

Vaccini per tutti

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi (Cdc) prevedono un autunno caratterizzato dalla presenza dei tre virus respiratori più temibili: Covid, virus influenzali e il virus sinciziale. Esistono però i vaccini che possono contrastarne la gravità e la diffusione. Per questo gli Stati Uniti hanno avviato una campagna a tappeto raccomandando un richiamo con i vaccini anti Covid 19 aggiornati a tutti i cittadini dai 6 mesi in su, per proteggere anche i più giovani, bambini compresi, oltre che anziani e fragili. Le prime dosi saranno disponibili a giorni, la Food and drug administration (Fda) deve ancora approvare la formula aggiornata di Novavax, ma lunedì ha autorizzato i booster Moderna e Pfizer.