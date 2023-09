Uomo assiste al parto cesareo della moglie e fa causa all'ospedale

Assistere al parto cesareo gli avrebbe procurato un grave disagio mentale tale da portare alla rottura del matrimonio con la mamma del neonato. Per questo un padre ha intentato una causa contro l'ospedale dove è avvenuto l'intervento. Ma il giudice ha respinto la causa. E’ accaduto in Australia nel 2018. Lo rivela oggi l'Herald Sun.

approfondimento Usa, via libera alla pillola contro la depressione post partum

La storia

L'uomo sostiene di essere stato "incoraggiato ad assistere al parto e che nel farlo ha visto gli organi interni e il sangue di sua moglie". Per questo, come dichiarano i suoi legali, afferma che l'ospedale ha violato un obbligo di diligenza nei suoi confronti ed è tenuto a risarcirlo”. L'uomo è stato sottoposto a una visita medica e una commissione ha stabilito che " il grado di danno psichiatrico derivante dal danno subito dal ricorrente, presunto nella richiesta di risarcimento, non soddisfa il livello soglia".