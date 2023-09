La casa di Marilyn Monroe a Los Angeles è salva, per ora

La villetta di Brentwood dove l’attrice trascorse gli ultimi anni della sua vita è salva, per il momento. Il permesso per demolirla accordato al proprietario è stato sospeso

La casa di Marilyn Monroe, dove l’attrice trascorse gli ultimi anni di vita, è momentaneamente salva. L'insurrezione dei fan e l'impegno delle associazioni che si battono per preservare il patrimonio della città hanno spinto il Consiglio comunale di Los Angeles ad avviare l'iter per designare la villetta monumento storico e culturale della città, passaggio che di fatto la rende inviolabile dalle ruspe. La mozione per avviare l'esame dello chalet nel lussuoso quartiere di Brentwood è stata presentata dalla consigliera Traci Park e approvata all'unanimità dall'assemblea.