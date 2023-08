Iraq vieta ai media l'uso di “omosessualità”: sarà “devianza sessuale"

Mondo

Iraq, 20 anni fa iniziava la guerra. Da Bush a Saddam, i protagonisti

Il 20 marzo 2003 iniziava ufficialmente l'invasione voluta dall'allora presidente degli Usa per destituire il leader iracheno e neutralizzare la minaccia alla sicurezza globale posta da un presunto (e mai confermato) possesso di armi di distruzioni di massa. Non sono stati soltanto i nomi di Bush e di Saddam Hussein a segnare il conflitto. Tony Blair, Condoleezza Rice e gli uomini di Baghdad che hanno preso il potere dal 2003 in poi: chi sono le altre figure chiave da ricordare

Il 20 marzo 2003, vent'anni fa, iniziava la guerra in Iraq, voluta dall’allora presidente Usa George W. Bush sulla scia degli attentati negli Stati Uniti dell’11 settembre 2001. La motivazione ufficiale era però il presunto possesso – poi mai confermato – di un arsenale di armi chimiche di distruzione di massa in mano ai ba’tisti di Saddam Hussein. Il 15 aprile dello stesso anno, le principali città irachene erano in mano della coalizione occidentale, guidata dagli Usa. Questo non vuol dire che il conflitto fosse finito

Deposto Saddam Hussein, la resistenza delle fazioni irachene contro gli invasori si accompagna a una guerra civile tra le stesse. Anche dopo il 18 dicembre 2011, data a cui si fa riferimento per la fine della guerra, la situazione non migliora. Al-Qaeda penetra in tutto l’Iraq e dal 2014 in poi prende sempre più piede lo Stato Islamico dell’Isis, mostrando la fragilità delle operazioni di democrazia instaurata. Al di là di Bush e Saddam, sono diversi i volti della guerra, dai capi dell’amministrazione Usa a Tony Blair