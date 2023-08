Ohio, vincono sostenitori diritto aborto: stop a proposta repubblicana

Gli elettori dello Stato, con un voto straordinario, hanno respinto una proposta che avrebbe reso più difficile approvare emendamenti e modificare la Costituzione. A novembre è previsto un voto sull'interruzione di gravidanza, che ha l’obiettivo di alleggerire le dure restrizioni all’aborto in vigore nello Stato ascolta articolo

In Ohio i sostenitori del diritto all’aborto hanno messo a segno una vittoria. Gli elettori dello Stato, infatti, con un voto straordinario hanno respinto una proposta che avrebbe reso più difficile approvare emendamenti e modificare la Costituzione. A novembre è previsto un voto sull'interruzione di gravidanza, che ha l’obiettivo di alleggerire le dure restrizioni all’aborto in vigore nello Stato.

Il voto straordinario La proposta che non è passata, sostenuta dai repubblicani, prevedeva di aumentare la soglia per l'approvazione di un emendamento alla Costituzione dal 50% al 60% dei voti. Il 56,5% degli abitanti ha votato contro. Secondo i media Usa, a livello nazionale questo voto straordinario era visto come una prova del potere dei conservatori di opporsi a cause liberali come il diritto all'aborto. Si è rivelato, invece, un’importante vittoria per il fronte pro-Choice. vedi anche Pillola anticoncezionale senza prescrizione, via libera negli Usa

Il diritto all’aborto La votazione speciale ha unito i gruppi anti-aborto con gli oppositori di un aumento del salario minimo. Nel quesito, noto come “Issue number 1”, non si menzionava l'aborto ma la tempistica non è casuale. A novembre, infatti, è previsto un voto per tutelare i diritti all'aborto in tutto lo Stato: se la misura fosse stata approvata, sarebbe servita una super maggioranza per sostenere l’emendamento che alleggerisce le restrizioni e per tutelare il diritto all'interruzione di gravidanza inserendolo nella Costituzione dello Stato. vedi anche Aborto, nasce stanza per l'ascolto al Sant'Anna di Torino: è polemica