Migranti, naufragio in Tunisia: almeno 11 morti e 44 dispersi

In agosto oltre 2.000 migranti intercettati dalla Guardia costiera Tunisi

La Guardia costiera tunisina ha sventato 61 tentativi di migrazione clandestina, dal primo al 4 agosto, al largo di Sfax, Kerkennah e Mahdia, intercettando 2.077 migranti, di cui 365 tunisini. Per quanto riguarda le operazioni preventive, il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi Houssemeddine Jebabli ha dichiarato che è stata sgominato un'organizzazione criminale specializzata in operazioni di migrazione clandestina in Sfax, Sidi Bouzid, Kairouan, Kerkennah e in un Paese europeo non precisato, composta da sedici persone, tra cui alcune donne, un uomo con sua figlia oltre a un intermediario tunisino con un ruolo rilevante, residente in un paese europeo. Durante le operazioni sono state sequestrate somme di denaro e gioielli risultati oggetto di furto. Jebabli, allineandosi sulle posizioni già adottate dal ministro dell'Interno Kamel Feki ha poi rigettato le accuse secondo cui la Tunisia avrebbe trasferito rifugiati subsahariani ai suoi confini, maltrattandoli.