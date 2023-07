Hong Kong, l'acrobata Remi Lucidi muore precipitando da grattacielo

Il 30enne, noto per le sue spericolate acrobazie sui grattacieli di mezzo mondo, si trovava nel complesso della Tregunter Tower a Hong Kong ed è caduto nel vuoto dopo essere rimasto intrappolato fuori da un attico. Lo scrivono media locali, ripresi dall'Independent

L'acrobata francese Remi Lucidi è morto oggi dopo essere precipitato dal 68esimo piano di un edificio in una zona residenziale di Hong Kong. Aveva 30 anni ed era noto per le sue spericolate acrobazie sui grattacieli di mezzo mondo.

Rimasto intrappolato

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Independent, che cita media locali, Lucidi, noto come "Remi Enigma" sui social media, si trovava nel complesso della Tregunter Tower a Hong Kong. I fatti risalgono a sabato 29 luglio, intorno alle 18. Sarebbe rimasto intrappolato fuori da un attico per poi cadere nel vuoto.

Secondo quanto emerso era arrivato nel palazzo dicendo alla guardia giurata che era in visita da un amico al 40esimo piano. Tuttavia, l'agente ha voluto verificare la sua storia e il presunto amico avrebbe negato di conoscere Remi Lucidi. L'ultimo a vederlo vivo è stata un'addetta alle pulizie, che ha chiamato subito la polizia una volta accortasi che l'uomo bussava freneticamente sul vetro per chiedere aiuto. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.