Guerra Ucraina Russia, droni in azione nel centro di Mosca. LIVE

Due droni hanno causato una forte esplosione al centro di Mosca, colpendo un grattacielo adibito in parte a uffici e appartamenti residenziali. "I vetri sono andati in frantumi a seguito dell'esplosione al livello del quinto e del sesto piano dell'edificio di 50 piani sull'argine di Presnenskaya", ha detto alla Tass una fonte dei servizi di emergenza. Le persone presenti nel grattacielo sono state evacuate. Secondo alcuni media russi si tratta di un attacco ucraino e ci sarebbe anche un ferito. Un video dell'attacco è stato diffuso sui social. Chiuso temporaneamente e poi riaperto lo spazio aereo su Mosca. A colpire sarebbero stati gli stessi droni poi abbattuti a ovest della regione di Mosca. Putin ribadisce: grano ai paesi africani entro 3 mesi. Allarme per l'arrivo di mercenari Wagner verso il confine polacco.





Gli approfondimenti:

· Russia, la marcia dei ribelli senza sparare un colpo. Cosa è successo

· Diga esplosa in Ucraina: l'evento e le conseguenze. Mappe interattive

· Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti

· Perché Mosca ha invaso l'Ucraina, dai motivi storici alle tensioni con la Nato

· La storia di Zelensky da ex comico a presidente in guerra. FOTO

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

· La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

· Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

· Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)