Scalatore australiano torna a camminare, ma muore sull'Everest

Jason Bernard Kennison è morto venerdì. La sua famiglia ha detto che "ha raggiunto il suo obiettivo di raggiungere la vetta... era in cima a questo mondo ma purtroppo non è tornato a casa". Il meccanico di 40 anni faceva parte di una spedizione gestita da Asian Trekking, il cui amministratore delegato, Dawa Steven Sherpa, ha dichiarato all' Himalayan Times che Kennison avrebbe iniziato a mostrare un comportamento anomalo dalla vetta sud. Le due guide sherpa che erano con lui dicono di averlo aiutato a scendere a quota 8.400, ma parrebbe che Kennison si ria rifiutato di scendere al campo quattro. "Poiché le bombole di ossigeno che avevano con sé stavano finendo, hanno deciso di scendere al campo quattro, sperando di risalire di nuovo con le bombole di ossigeno per salvarlo", ha detto Sherpa ad Agence France-Presse. Ma i forti venti e il maltempo hanno impedito alle guide di rientrare immediatamente, riporta l' Himalayan Times .

L'Everest come una sfida

La scalata di Kennison è arrivata 17 anni dopo che gli era stato detto che non avrebbe mai più camminato, a seguito di un incidente automobilistico del 2006 che gli aveva procurato lesioni al midollo spinale e depressione. Stava usando la sua ascesa per raccogliere fondi per Spinal Cord Injuries Australia. Prima di partire per l'Everest, Kennison aveva dichiarato a 7News: “Mi sono sempre sfidato internamente a superare queste cose. L'Everest è diventato per me questo simbolo del superamento di quelle sfide e dell'ottenimento di quella realizzazione". In vista della salita era volato in Nuova Zelanda per corsi di alpinismo, praticando la discesa in corda doppia e l'arrampicata su roccia. La sua famiglia ha dichiarato sui social media: "Era l'essere umano più coraggioso e avventuroso che conoscevamo e ci mancherà per sempre".