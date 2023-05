Usa, sparatoria in Arizona: due morti e almeno sei feriti

Due morti e almeno sei feriti. Questo il bilancio momentaneo dell'ennesima sparatoria avvenuta nel weekend negli Stati Uniti. Stavolta l'episodio riguarda Yuma, in Arizona, non lontano dal confine con il Messico. I due deceduti avevano 19 e 20 anni. Un ragazzo di 16 anni è stato portato in ospedale in condizioni disperate. Altri cinque (di 15, 16, due di 18 e uno di 19 anni) sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. Le persone coinvolte sono tutti maschi. La polizia di Yuma non ha indicato i motivi della sparatoria. Non è ancora chiaro cosa abbiamo scatenato la scontro a fuoco e al momento gli agenti non hanno arrestato nessuno.