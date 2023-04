Jacinda Ardern diventa ricercatrice all'università di Harvard

“Un rapido aggiornamento! Quando ho fatto le mie ultime interviste prima di lasciare il Parlamento, ho detto che oltre a lavorare come inviato speciale per il Christchurch Call e unirmi al consiglio di Earthshot, avrei anche parlato, insegnato e imparato. Ecco qualche dettaglio in più su questo….” Inizia così il post su Instagram dell’ex premier neozelandese Jacinda Arden per annunciare la sua collaborazione con l’università di Harvard. Ardern si dedicherà allo studio e all'insegnamento di tre diversi temi: la leadership, l'intelligenza artificiale a l'estremismo online. Su quest'ultima questione, Ardern è da tempo impegnata con il Christchurch Call, istituito dopo gli attacchi terroristici che nel 2019 provocarono 50 vittime in due moschee neozelandesi, per prevenire la diffusione di contenuti estremisti e terroristici online. Ad annunciare la nuova attività accademica è stata appunto la stessa Ardern sul suo profilo Instagram, seguito da 1,7 milioni di persone, dicendosi "incredibilmente onorata di essere stata invitata dall'Università di Harvard".