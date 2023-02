Re Carlo III, svelati i nuovi francobolli: effigie senza corona

approfondimento

L’immagine di Carlo III sui francobolli è un adattamento del ritratto disegnato dallo scultore inglese Martin Jennings per le nuove monete emesse dalla Royal Mint, la zecca del Regno Unito. Come nel caso delle monete e delle banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline, che erano state presentate dalla Banca d’Inghilterra a dicembre, l'erede di Elisabetta II non indossa la corona. Nel frattempo sono in corso di stampa milioni di nuovi francobolli, scrive la Bbc, che verranno utilizzati in concomitanza con quelli della Regina Elisabetta II, che saranno venduti fino ad esaurimento delle vecchie scorte.