Internet Francia, siti porno solo ai maggiorenni

Quello transalpino potrebbe presto diventare il primo Paese al mondo a rendere obbligatoria la certificazione della maggiore età per chi accede ai siti porno: lo prevede una legge a cui sta lavorando il governo che ha come obiettivo la tutela dei minori

La Francia sta lavorando ad una misura che renderebbe più difficile l’accesso ai siti porno da parte dei minori. Il progetto di legge prevede l'utilizzo di una app per smartphone (simile a quella impiegata per i servizi di home banking) per chiedere un'ulteriore verifica sull'identità dell'utente prima dell'accesso al contenuto digitale.

FdI: "Può essere un deterrente"

L’Italia guarda con attenzione all'esito del dibattito in corso su questo tema, perché potrebbe presto seguire l'esempio di Parigi. "Il ricorso della Francia mirato a tutelare i minori può essere un aiuto", commenta la deputata di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo, attenta alle tematiche giovanili.

L'abuso della pornografia

La parlamentare di Fratelli d'Italia punta il dito contro "l'abuso di pornografia" che negli ultimi anni "è aumentato in maniera drammatica". "La frequenza quotidiana di visualizzazioni di materiale pornografico passa dal 23% al 40% - spiega Colosimo - mentre per le donne dal 3% al 10%. Purtroppo il dilagare della fruizione di pornografia in continuo aumento fa emergere come il problema sia sociale. I minori sono soltanto la parte evidente".