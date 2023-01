Alluvione Nuova Zelanda, 3 morti. Allagato aeroporto Auckland. VIDEO

Maltempo in Nuova Zelanda. Tre morti e un disperso. Questo il bilancio provvisorio delle piogge torrenziali e inondazioni che hanno devastato Auckland. Lo rende noto la polizia. Allagato l'aeroporto della città più grande del paese. Bloccato il traffico aereo, come si vede nel video. Il nuovo primo ministro Chris Hipkins ha promesso il sostegno del governo nei prossimi giorni e ha messo in guardia la popolazione dal continuo maltempo.