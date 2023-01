Guinness World Record: la pizza più grande è di Pizza Hut

La nuova pizza più grande del mondo, quella da Guinness World Record è stata realizzata da Pizza Hut a Los Angeles con la collaborazione dello YouTuber Airrack. Purtroppo l’Italia ha appena perso il primato. Pizza Hut, infatti, aveva deciso di riportare in auge la sua “pizza newyorkese grande”, una classica pizza pepperoni & cheese con le fette che si possono piegare in modo da poterla mangiare anche mentre si cammina e si viaggia. Per celebrare l’evento l’azienda ha pensato di realizzare la pizza più grande del mondo anche grazie a Eris Decker aka Airrack. Per farlo si sono recati al Los Angeles Convention Center, i cui spazi permettevano di contenere una pizza grande 13.990 piedi quadrati, pari a quasi 1.300 metri quadrati.

Se ne ricaveranno 68mila fette

Come prima cosa, è stato necessario stendere gli strati della base. Una volta fatto ciò, ecco che bisognava spadellarci sopra litri e litri di salsa di pomodoro. Successivamente bisognava cospargere il tutto con sacchettoni di formaggio e salame piccante. Una volta impostato il tutto, si è proceduto a cuocere a pezzi l’enorme pizza per 6.193 kg di impasto per la base, 2.244 kg di salsa di pomodoro, 3.992 kg di formaggio e circa 630.496 fettine di salame. L’amministratore delegato di Pizza Hut, David Graves ha spiegato che tutta questa pizza non andrà assolutamente sprecata. Non appena certificato il record da parte degli ispettori, ecco che le sue 68mila fette verranno donate in beneficenza presso i banchi alimentari locali.