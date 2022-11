Russia, il parlamento approva la legge contro propaganda Lgbt

La legge prevede multe fino a 10 milioni di rubli "per la propaganda LGBT, cambio di genere e pedofilia". Le sanzioni saranno massime in caso siano coinvolti minori. Putin potrebbe firmare il provvedimento già a fine mese

La Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato una legge che vieta la propaganda Lgbt in Russia. Lo riferisce la Tass. La legge prevede multe fino a 10 milioni di rubli "per la propaganda LGBT, cambio di genere e pedofilia". In terza e ultima lettura, la Duma ha adottato emendamenti che ampliano notevolmente la portata della legge già molto controversa, nel bel mezzo di una svolta conservatrice del Cremlino che accompagna la sua offensiva militare in Ucraina (AGGIORNAMENTI LIVE).