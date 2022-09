California, i defunti potranno essere trasformati in concime dal 2027

E’ a basso impatto ambientale, fornisce concime alla terra e si esaurisce nel giro di un mese. Stiamo parlando di un nuovo metodo di sepoltura alternativo a quello classico o alla cremazione, e sarà introdotto in California. Si chiama “terramazione” e consiste nella riduzione organica del corpo umano sul suolo. Il procedimento prevede che i resti della persona vengano messi in un contenitore d'acciaio e coperti di materiale biodegradabile. Una decomposizione del defunto "molto più ecologico degli altri, visto che non contribuisce alle emissioni inquinanti nella nostra atmosfera" dichiara l'ecologista Cristina Garcia, tra i sostenitori della nuova normativa. "Incendi, siccità estrema, ondate di calore ci ricordano che il cambiamenti climatico è in atto e dobbiamo fare tutto il possibile per limitare le emissioni di metano e anidride carbonica", scrive in un tweet. In Italia non è ancora possibile farlo, mentre in America sta prendendo piede.