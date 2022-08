Italiano raggiunge la vetta del Broad Peak tra Cina e Pakistan

Mattia Conte, già impegnato nei cantieri della diga Gerd in Etiopia, realizza l’impresa con il supporto di Webuild per raccogliere fondi per una struttura di accoglienza per l'infanzia ad Addis Abeba in Etiopia

La sfida è stata promossa dal Gruppo Webuild con l’obiettivo di donare fondi a una struttura di accoglienza per l’infanzia ad Addis Abeba in Etiopia. L’incontro tra Webuild e Mattia Conte è nato nei cantieri del GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam), in Etiopia, la più grande diga africana sul Nilo Azzurro che il Gruppo sta costruendo. È qui che l’alpinista ha addestrato i tecnici specializzati di Webuild per le operazioni in altezza, essenziali per portare a termine un’opera destinata a dare vita all’impianto idroelettrico più grande d’Africa, con una capacità installata complessiva di 5.150MW e una produzione media stimata di 15.700 Gwh/anno. Un vero e proprio polo energetico che permetterà al Paese di generare ed esportare energia pulita e rinnovabile, evitando al contempo l’emissione di oltre 2 milioni di CO2 l’anno.