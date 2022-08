Giappone, si dimette capo della polizia per assassinio Abe

Mondo

Il popolo giapponese rende omaggio all'ex premier, ucciso lo scorso 8 luglio con colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella città di Nara. Negli scorsi giorni sono arrivati nella capitale per esprimere il loro cordoglio anche il segretario di Stato Usa Anthony Blinken e il vicepresidente di Taiwan Willaim Lai

Migliaia di persone hanno salutato per l’ultima volta l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, ucciso a 67 anni lo scorso 8 luglio durante un discorso elettorale nella città di Nara. I funerali si sono tenuti in forma privata al tempio buddista di Zojoji, a Tokyo. Fuori, una folla di cittadini ha voluto rendere omaggio ad Abe. L'ex premier è morto per i colpi sparati da un’arma da fuoco di fabbricazione domestica, costruita dal suo assassino, Tetsuya Yamagami, 41 anni