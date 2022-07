Iran, terremoto di magnitudo 6.1 a sud del Paese: 5 morti e 50 feriti

Cresce la conta dei danni

Terremoto Afghanistan, "almeno mille morti". Case distrutte e dispersi

"Almeno cinque persone sono rimaste uccise e 49 ferite nel terremoto di magnitudo 6.1 cha ha colpito la provincia iraniana meridionale di Hormuzgan. Il sisma ha seguito altre due scosse di magnitudo 6.3 e 6.1 che non hanno provocato feriti". lo ha specificato alla tv nazionale il portavoce dei servizi di emergenza iraniani, Mojtaba Khaledi, spiegando che le scosse sono state seguite da oltre dieci fenomeni di assestamento e hanno provocato ingenti danni in zone rurali dell'Iran, tra le quali in particolare proprio il villaggio di Sayeh Khosh. "Nell'area è stata interrotta l'erogazione di acqua ed elettricità, mentre sono state fornite tende da utilizzare come alloggi di emergenza", ha precisato Khaledi.