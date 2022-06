Visita e cena dei leader Nato al museo Prado di Madrid. LE FOTO

2/10 ©Ansa

I vari leader sono stati immortalati mentre contemplavano alcune della opere d'arte esibite al Prado. Nella foto, il premier italiano impegnato in una chiamata mentre gli altri partecipanti osservano i dipinti. Poco dopo lo scatto Draghi ha lasciato Madrid per rientrare in Italia dove imperversano le polemiche con Giuseppe Conte

Conte contro Draghi: “Grave si intrometta”, e sale al Colle. Premier: “Ci siamo parlati"