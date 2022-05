Secondo il New York Times i membri dell'equipaggio della mega imbarcazione da 700 milioni di dollari sono impegnati in alcune operazioni tra cui quelle di rifornimento di acqua e carburante

Dopo essere rimasto fermo per alcuni mesi adesso potrebbe essere pronto a prendere il largo. Lo yacht Scheherazade di presunta proprietà di Vladimir Putin è stato infatti rimesso in acqua martedì scorso, dopo alcuni lavori iniziati a settembre, in cantiere a Marina di Carrara. Ne dà notizia il New York Times che riferisce che intorno alla mega imbarcazione da 700 milioni di dollari, lunga 140 metri, sono stati visti i membri dell'equipaggio impegnati in alcune operazioni tra cui quelle di rifornimento di acqua e carburante (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).