Stati Uniti, suicida a 30 anni Miss Usa 2019 Cheslie Kryst

Cheslie Kryst, Miss USA nel 2019, si è suicidata lanciandosi nel vuoto dai piani alti dell’edificio in cui abitava a New York. In un bigliettino trovato nel suo appartamento, la donna ha scritto di lasciare tutti i suoi averi alla madre senza però spiegare il motivo del suo gesto.

Il suicidio

Cheslie Kryst viveva al nono piano di un edificio sulla 42ma strada, in pieno centro a Manhattan. L’ultima volta che è stata vista era su una terrazza al 29mo e, secondo i primi riscontri, era sola quando si è lanciata nel vuoto. Poche ore prima della sua morte aveva pubblicato su Instagram una sua foto con la scritta: "Possa questo giorno portarvi riposo e pace". "La sua grande luce ha ispirato molte persone con la sua bellezza e la sua forza", ha scritto la famiglia in una nota con la quale ha confermato il decesso.

Il successo

Diventata famosa per aver essere arrivata tre le prime 10 nella finale di Miss Mondo e per aver vinto l’edizione 2019 di Miss USA (passata alla storia per aver visto per la prima volta sul podio tre concorrenti afroamericane), Cheslie Kryst era anche una conduttrice e corrispondente della popolare rete Extra Tv. Prima di intraprendere la carriera televisiva era stata un’avvocata impegnata in battaglie civili e sociali. Laureata in legge all'università del Nord Dakota, “incarnava l'amore e serviva gli altri - ha scritto la famiglia - , non importa se fosse nei panni di avvocato o quelli di Miss Usa o come conduttrice; ma soprattutto come figlia, sorella, mentore o collega e, sappiamo che il suo insegnamento sopravviverà".