Elezioni Portogallo, il premier Costa ottiene la maggioranza assoluta

Il primo ministro uscente ha trionfato nel voto anticipato, resosi necessario dopo la crisi di governo a fine 2021. "E' il segno che i portoghesi vogliono tranquillità nelle loro vite", ha detto il vincitore. Cresce il partito dell'estrema destra, che supera il 7% dei consensi. Ora Costa avrà mano libera nella gestione dei 45 miliardi del Recovery Fund

Il primo ministro socialista in carica, Antonio Costa, ha vinto le elezioni generali anticipate del Portogallo ottenendo la maggioranza assoluta in Parlamento. Al termine di uno scrutinio che ha registrato un forte progresso dell'estrema destra, il Partito socialista ha ottenuto infatti già almeno 117 seggi su 230. Il risultato del voto gli permetterà di formare un esecutivo monocolore, non dipendendo più dai suoi ex alleati della sinistra radicale che avevano provocato queste elezioni anticipate rifiutando la bozza di bilancio per il 2022.

“Vittoria della stabilità” leggi anche La crisi di governo che ha portato al voto "Questa è una vittoria di umiltà, di fiducia e di stabilità”, è stato il primo commento del primo ministro, in carica dal 2015. "Dopo 6 anni come primo ministro, dopo gli ultimi 2 anni in una lotta senza precedenti contro una pandemia, è con grande entusiasmo che mi assumo questa responsabilità”. Per Costa il risultato del voto “è un segno che i portoghesi vogliono che il Partito socialista (Ps) governi e vogliono tranquillità nelle loro vite". Il partito del premier ha visto aumentare i propri consensi rispetto alle elezioni del 2019, passando dal 36 al 42%.

Chi è Antonio Costa Il primo ministro portoghese, 61 anni, ha iniziato la sua carriera politica quando ne aveva 21. E’ stato più volte ministro dal 1997 al 2007, quando è diventato sindaco della capitale Lisbona. Nel 2014 è stato eletto segretario del Partito socialista e l’anno dopo è entrato in carica come capo del governo. La vittoria alle elezioni segna la seconda conquista della maggioranza assoluta per il partito.