Trovata morta in casa Malikah Shabazz, figlia di Malcolm X

Malikah Shabazz, figlia del leader afroamericano Malcolm X, è stata trovata morta nella sua abitazione. Lo ha riferito alla Cbs la polizia di New York. A trovare il corpo è stata la figlia della cinquantaseienne, la cui morte, riferisce la polizia, non appare sospetta. Pochi giorni fa la Corte Suprema di New York aveva scagionato Muhammad A. Aziz, 83 anni, e il defunto Khalil Islam, due delle tre persone condannate per l'assassinio di Malcolm X nel 1965.