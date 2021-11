Usa: chiesta condanna 4 anni per Emma Coronel Aispuro, moglie El Chapo

Chi è Emma Coronel Aispuro

Ex reginetta di bellezza, influencer e apprendista stilista, la donna è accusata di aver fatto da "intermediario" tra Joaquin Guzman - alias "El Chapo" - e i suoi soci. È accusata anche di aver partecipato alla gestione del cartello di Sinaloa, uno dei più potenti al mondo, quando “El Chapo” è stato catturato in Messico. Secondo l'accusa, avrebbe aiutato a importare negli Stati Uniti circa 450 tonnellate di cocaina e 90 tonnellate di eroina. Emma Coronel Aispura, secondo i pubblici ministeri, ha anche aiutato "El Chapo" a fuggire da una prigione messicana nel 2015. Il narcotrafficante era riuscito a scappare attraverso un tunnel di un chilometro e mezzo, che partiva da sotto la doccia della sua cella, dotato di binari. Joaquin Guzman era considerato il narcotrafficante più potente al mondo fino al suo arresto nel 2016 e alla sua estradizione negli Stati Uniti nel 2017. Condannato nel luglio 2019 all'ergastolo dopo un processo a New York, sta scontando la sua pena in un carcere di massima sicurezza del Colorado.