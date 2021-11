Cop26, ministra Israele in sedia a rotelle non può accedere ai lavori

Ha manifestato la sua tristezza per l’incidente di ieri con un post su Twitter. Una volta arrivata a Glasgow la ministra israeliana dell'Energia Karine Elharrar non ha potuto accedere ai lavori del summit Cop26 a causa delle troppe barriere architettoniche. L’esponente del governo israeliano, che soffre di distrofia muscolare, ha dovuto aspettare due ore per entrare nel compound con il veicolo con il quale era arrivata e nemmeno la navetta che le era stata messa a disposizione era idonea al trasporto delle persone in sedia a rotelle. A questo punto Elharrar non ha potuto far altro se non tornare nel suo albergo ad Edimburgo. Una volta che la notizia si è diffusa, si è sollevato un coro di solidarietà tra i vari partecipanti all’evento. Oggi Naftali Bennett e Boris Johnson hanno concordato che la ministra sia presente al loro incontro (SPECIALE CLIMATE CRISIS).