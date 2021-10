Formula 1, morto a 94 anni il padre di Ayrton Senna

Il padre del campione del mondo di Formula 1 Ayrton Senna (morto nel 1994 a 34 anni) si è spento per cause naturali all'età di 94 anni

Il padre del campione del mondo di Formula 1 Ayrton Senna (morto nel 1994 a 34 anni) si è spento per cause naturali all'età di 94 anni. L'annuncio è arrivato attraverso una storia sull'account Instagram ufficiale dedicato al pilota brasiliano. Milton Guirado Theodoro da Silva ha dedicato gran parte della sua vita alla carriera di suo figlio, seguendolo dai tempi del karting fino alla Formula 1. Senna, tre volte campione del mondo, morì tragicamente in un incidente durante il Gran Premio di San Marino a Imola nel 1994.