Usa Weekly News, shutdown evitato, Biden punta al piano infrastrutture

8/22 Kaiser Family Foundation

A luglio, nello stesso sondaggio, erano il 41 per cento. Il 34 per cento ha dichiarato che vuole far vaccinare i propri figli, 8 punti percentuali in più rispetto a quanto registrato a luglio. l sondaggio ha rilevato inoltre che per il 58 per cento dei genitori le scuole devono prevedere l’uso delle mascherine, contro il 35 per cento che ritiene non giusto l’obbligo